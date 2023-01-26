16 ألف مكالمة «طارئة وغير طارئة» خلال 24 ساعة في دبي

دبي (الاتحاد)

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي خلال أربع وعشرين ساعة، «من يوم أمس الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى ظهر أمس الساعة الثانية عشرة ظهراً»، 16 ألفاً و610 مكالمات هاتفية، بواقع 15 ألفاً و286 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقت 1324 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأكد المقدم بلال الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، ذلك أن سلامة الفرد وأمنه يمثلان أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

ودعا المقدم الطاير جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه خلال تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة خاصة في حالات هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار.

إلي ذلك، حذر العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ بدبي، من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعياً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

وأكد العقيد السويدي أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

من جانبه، أكد العقيد مبارك بن مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، داعياً السياح والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض حياتهم للخطر.

كما حذر العقيد الكتبي من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية، والاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة.

وأضاف أن مركز شرطة حتا يتخذ فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية، عدة إجراءات سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث.