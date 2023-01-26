وقف الرحلات البحرية إلى جزيرة دلما وجبل الظنة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تسببت التقلبات الجوية وأحوال الطقس في وقف الرحلات البحرية من وإلى جبل الظنة وجزيرة دلما سواء الرحلات الصباحية أو المسائية، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك بسبب التقلبات الجوية وحفاظاً على سلامة مرتادي العبارة.

وشهدت معظم المدن تساقط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مع استمرار الطقس البارد وتزايد احتمالية سقوط الأمطار. ومن جانبها أكدت بلدية منطقة الظفرة على الشركات العاملة أهمية التقيد التام بكل معايير الأمن والسلامة، وتأمين بيئة العمل الصحية والآمنة والخالية من أي أخطار يمكن أن تهدد سلامتهم خاصة خلال التقلبات الجوية.

وأوضحت أن الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في مواقع العمل تتضمن ضرورة تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول موقع العمل، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بوساطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، وكذلك تنبيه جميع العمال والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها وضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة وإيقاف جميع الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة، وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة.