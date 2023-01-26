انتشار فرق «خدمات رأس الخيمة» في مختلف مناطق الإمارة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استنفرت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة جهود فرقها لتعمل على قدم وساق لاحتواء الحالة الجوية التي تعم مناطق الإمارة دون استثناء، والتي تشمل توزيع مركبات التناكر ومضخات جمع المياه واستقبال البلاغات خلال فترة الأمطار.

وأوضح المهندس خالد بن فضل العلي مدير الدائرة، أن جهود العاملين مستمرة ومتواصلة من خلال المتابعة الدورية من كل مؤسسة من المؤسسات الأربعة التابعة لها متضافرين بجهودهم لإنجاز خطط وأهداف الدائرة، مشيراً إلى أن الدائرة قامت يوم أمس الأول بتوزيع 20 مركبة تنكر و9 مضخات في منطقة جلفار، واستقبال بلاغ بخصوص سقوط عدد من الأشجار في إحدى مناطق الأمارة، ناهيك عن الجهود المبذولة والمحضرة مسبقاً للأيام القادمة.

وقال إن الدائرة قامت مسبقاً ممثلة بمؤسسة الأشغال بإكمال وتنفيذ الأعمال الرئيسية لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية ورفع كفاءة الشبكات القائمة، لزيادة سعتها خلال موسم الأمطار وتطوير محطات ضخ المياه، ومنع تجمّع مياه الأمطار، وضبط منسوب المياه الجوفية والتحكم فيه، ومنع وصوله إلى السطح ضمن مناطق وأحياء الإمارة مثل منطقة خزام، والظيت، ودهان، ومعيريض (موقع منتجع هيلتون)، وشارع الشيخ محمد بن سالم (فندق كوف روتانا)، وكورنيش القواسم، وسوق السمك، ومنطقتي شعم (بجوار المستشفى)، والرمس (شعبية راشد).

وقال إن الدائرة لم تستثنِ الأودية والسدود من أعمال الصيانة، والتي شملت سدّي وادي شيحة وخمد والطريق المؤدي إلى جبل جيس. كما تم الانتهاء في وقت سابق من تنفيذ 250 ألف متر مربع من الأعمال الخرسانية على طريق الشهداء بهدف حماية الطرق من الأودية المجاورة، والجريان السطحي، وانجراف الطرق نتيجة شدة مياه الوادي.

وأكد المهندس العلي أن هذه المشاريع تعد هامة، وتسهم في تعزيز جودة البنية التحتية العصرية وتأتي ضمن حزمة مشاريع مؤسسة الأشغال لتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بمناطق رأس الخيمة كأحد الحلول في مواجهة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، والتي صممت لاستيعاب معدلات مطرية سنوية محسوبة.

تأهب

قال خالد العلي: إن تنفيذ تلك الأعمال سيخدم أجزاء عديدة من مناطق الإمارة بطول 12 كيلومتراً، تعزيزاً لجودة البنية التحتية، وتأهباً لموسم الأمطار، بجانب تنظيف 38 كيلومتراً من الشبكات القائمة، وإزالة المخلفات من غرف التصريف، التي تتكون من 2400 فتحة لتجميع المياه، وإزالة العوائق من مسارات 468 «عبّارة»، والمخلفات من المصبّات، ورفع العوائق من مسارات الأودية، وتوسعة 15 وادياً، والتي ستعمل على استيعاب التدفقات من المناطق المذكورة ونقلها تدرجياً إلى شبكة التصريف الرئيسية، مؤكداً أنه سيساهم في تقليل تجمعات المياه السطحية، كما سيسهم في التحكم في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.