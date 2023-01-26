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فوز 4 شركات ناشئة في مسابقة «صندوق الوطن»

فوز 4 شركات ناشئة في مسابقة «صندوق الوطن»
27 يناير 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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فازت 4 شركات ناشئة لأصحابها من رواد الأعمال من طلبة وخريجي كليات التقنية العليا في مسابقة لاختيار وتمويل المشاريع الناشئة، وذلك ضمن فعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن الذي عقد مؤخراً تحت عنوان «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات». وشملت الأربع شركات الفائزة لخريجي كليات التقنية العليا شركة «درونز» لمؤسسها فهد الزرعوني، والتي تقدم خدماتها كمزود لحلول الطائرات الذكية بدون طيار ومقرها في دبي. كما فازت شركة «سايبر هيرو» لمؤسستها شما بن حماد، والتي تهدف لتمكين المستخدمين من حماية معلوماتهم ضد أي تهديدات محتملة للمعلومات والبيانات، وتركز الشركة على تقديم التوعية لمختلف الفئات المجتمعية حول أمن المعلومات وكيفية التعامل مع أي تحايل أو اختراقات إلكترونية. وفازت شركة «ايفيت» «لكل من محمد صالح ومحمد الحمادي وإبراهيم سعيد، والمتخصصة في إدارة وجمع المخلفات الإلكترونية وتعمل على بناء رابط بين مستهلكي النفايات الإلكترونية والقائمين على إعادة التدوير بما يدعم الاستدامة. كذلك شركة» بت ريبابلك «لمؤسسها محمد الزعابي، المعنية بتقديم خدمات لأصحاب ومربي الحيوانات الأليفة وتسهيل عملية حجزهم ووصولهم للمنتجات والخدمات التي تخص حيواناتهم، بالإضافة إلى عملها على تطوير قاعدة بيانات بالاعتماد على تقنية»بلوك تشين«تجمع كافة الحيوانات الأليفة وتعزز ترابطها والتواصل بين أصحابها. وعبر أصحاب الشركات عن سعادتهم بالمشاركة في مسابقة اليوم المفتوح لصندوق الوطن والتي عرضوا خلالها طبيعة شركاتهم من حيث الفكرة والهدف والتسويق والنشاط الحالي والخطط المستقبلية، وكيف تمكنوا من إثبات تميز أفكارهم ومناقشة المحكمين فيها. 

صندوق الوطن
الإمارات
كليات التقنية العليا
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