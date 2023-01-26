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تعاون بين جامعتي الفجيرة واكزافير الأميركية في التمريض

تعاون بين جامعتي الفجيرة واكزافير الأميركية في التمريض
27 يناير 2023 01:26

اوهايو (وام)

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وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع جامعة اكزافير بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، في إطار توسيع علاقاتها وشراكاتها مع جامعات عالمية ولتعزيز وتطوير برامج التمريض. وتهدف الاتفاقية إلى دعم سُبل التعاون بين الطرفين وتشجيع التبادل بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للدراسة ولتبادل الخبرات والمهارات السريرية وتطوير المشاريع البحثية وعقد مؤتمرات وندوات مشتركة. وقع الاتفاقية عن جامعة الفجيرة الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة، وعن جامعة اكزافير الدكتور راشيل كراستيل المدير والمسؤول الأكاديمي التنفيذي وذلك خلال زيارة ممثلي جامعة الفجيرة إلى مقر الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية بحضور كورين فان بيلكوم عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الفجيرة والدكتور نظام نصير عميد كلية التمريض في جامعة اكزافير.

جامعة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
التمريض
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