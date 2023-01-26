تفوق إماراتي في شوط الإيذاع ومنافسة عمانية في «الرئيسي شرايا» بمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصلت أمس مسابقات وفعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ16، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وشهدت منافسات مزاينة الظفرة قوة وندية بين الإبل الخليجية للوصول إلى منصة التتويج، حيث نجحت الإبل الإماراتية في اكتساح نتائج أشواط إيذاع رئيسي شرايا لأبناء القبائل محليات، بعد أن حصدت 9 مراكز متقدمة من ضمن المراكز العشرة الفائزة في هذا الشوط بجانب تفوقها في شوط إيذاع تلاد، فيما تواجدت الإبل السعودية والقطرية والعمانية بقوة وحصد عدد من المراكز الفائزة في الأشواط الفائزة بمنافسات الإيذاع. وأسفرت نتائج شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ محليات عن فوز «سلهوده» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثاني «بلقيس» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «عقايب» للشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الرابع «سيادة» للشيخ فالح بن ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس «الإماراتية» للشيخ محمد بن صقر محمد القاسمي.وأسفرت نتائج شوط إيذاع الشرايا لأبناء القبائل محليات عن فوز «الشبهانة» لخميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وفي المركز الثاني «شيخة» لسالم بن ناصر المنصوري وفي المركز الثالث «أفعال» لعمر عوض عبدالله العامري وفي المركز الرابع «ود» لهداف رضوان المنهالي وفي المركز الخامس «الدامر» لمسعود مهدي الحبابي وفي المركز السادس «عونك» لعبدالله أحمد خليفة الكواري. وأسفرت نتائج شوط إيذاع رئيسي شرايا لأبناء القبائل محليات عن فوز «رسا» لسالم ناصر سالم المنصوري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «الغزيل» لراشد سعيد السعيدي وفي المركز الثالث «هوايل» لسالم ناصر صقر المنصوري وفي المركز الرابع «جمايل» لخالد محمد سعيد الراشدي وفي المركز الخامس «خيال» لمبارك مسلم الراشدي.

وأسفرت منافسات شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل محليات عن فوز «السلع» لخميس ماجد راشد المنصوري وفي المركز الثاني «المملكة» لسالم محمد عبدالله المنصوري وفي المركز الثالث «صوعه» لحسين سالم المحرمي وفي المركز الرابع «مكيدة» لمحمد حمد سالم العامري وفي المركز الخامس «ظبي» لفالح سعد الهاجري.

مسابقة الطهاة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة عن تنظيم مسابقة الطهاة، ضمن المسابقات التراثية والترفيهية لمهرجان الظفرة والتي ستنطلق غداً السبت بموقع سوق الظفرة التراثي في مدينة زايد. وحدد اللجنة مجموعة من خبراء الطهي للتحكيم في المسابقة التي يتوقع أن تشهد مجموعة كبيرة من المشاركين للمنافسة على تقديم أطباق متميزة ذات طابع تراثي ومذاق متميز أمام جمهور المهرجان للاستمتاع بتجربة فريدة ومتميزة.

«باجيرا» يعتلي قمة الذكور وكلاج تتفوق في منافسات الإناث

شهدت منافسات سباق السلوقي العربي قوة وندية بين المتسابقين بهدف الوصول إلى الأشواط النهائية واعتلاء منصة التتويج، حيث أقيم السباق لمسافة 2000 متر، وتضمن 6 أشواط منهم 3 أشواط للذكور ومثلها للإناث، وحددت اللجنة المنظمة جوائز مادية قيمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل شوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم والثاني على 15 ألف درهم والثالث على 10 آلاف درهم والرابع على 5000 درهم والخامس على 2500 درهم.

وأسفرت نتائج الشوط الأول للذكور عن فوز «باجيرا» لعامر محمد المنصوري وفي المركز الثاني «المهندس» لجمعة خاطر الجنيبي وفي المركز الثالث «فاين» لمنصور سالم النعيمي

وفي الشوط الثاني ذكور فاز «نمر» لمحمد سالم السبوسي بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني «رمز» لفاهم علي قطامي وفي المركز الثالث «تيتي» لعامر محمد المنصوري،

وفي الشوط الثالث ذكور فاز «مبهر» لعامر محمد المنصوري بالمركز الأول في المركز الثاني «كزاز» لمنصور سالم النعيمي وفي المركز الثالث «رمز» لفاهم علي قطامي،

بنيما أسفرت منافسات الإناث الشوط الأول عن فوز «كلاج» لمنصور سالم النعيمي وفي المركز الثاني «غاية» لعامر محمد المنصوري وفي المركز الثالث «أنقرة» لعبدالعزيز إبراهيم.

وفي الشوط الثاني فاز «غزوين» لحسن علي قطامي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «ظلام» لعبدالله راشد بن دلموك وفي المركز الثالث «ضوء» لمنصور سالم النعيمي

وأسفرت نتائج الشوط الثالث إناث عن فوز «مبهر» لعامر محمد المنصوري بالمركز الأول وفي المركز الثاني جاء «غزوين» لسيف محمد القطامي وفي المركز الثالث «اشتعال» لسيف سعيد المنصوري.

وحددت لجنة التحكيم مجموعة من الشروط الواجب توفرها للاشتراك في المسابقة وفي مقدمتها أن يكون السلوقي عربياً أصيلاً وغير مهجن، وأن يتم مشاركة السلوقي من النوعين «الحص والأريش»، ومن الجنسين الذكر والأنثى على ألا يقل عمر السلوقي المشارك عن سنة واحدة ويسمح لكل مالك بالمشاركة بعدد 2 سلوقي كحد أقصى. كما بينت الشروط بوجوب أن يكون السلوقي خالياً من الأمراض، وأن يكون مستوفياً التحصينات واللقاحات الطبية ولائقاً بدنياً، ولن تسمح اللجنة المنظمة بمشاركة أنثى السلق الحامل أو المرضع وأنه يجب أن يحمل السلوقي شريحة إلكترونية تعريفية –المايكرو شيبب– لإثبات الملكية وأن يكون لائقاً بدنياً وخالياً من الإعاقات، وضرورة عدم استخدام المنشطات غير القانونية حيث سيتم الفحص مختبرياً وإذا ثبت أن السلق متعاطي للمنشطات غير القانونية تلغى نتيجته ويتم حرمانه من المشاركة وكذلك مالكه وحسب ما هو متبع من قوانين ولوائح مجلس أبوظبي الرياضي.

وكذلك تلغى نتيجة أي سلق في حال الاعتداء على أي سلق آخر خلال السباق ويحرم من للمشاركة.