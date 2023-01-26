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مزاينة الصقور بمهرجان الظفرة تنطلق اليوم

مزاينة الصقور بمهرجان الظفرة تنطلق اليوم
27 يناير 2023 01:26

الظفرة (وام) 

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تنطلق اليوم الجمعة، مسابقة مزاينة الصقور في مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، والتي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وتعد مسابقة مزاينة الصقور من أبرز المسابقات التي يحرص مهرجان الظفرة على تنظيمها بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، وتهدف إلى اختيار أجمل صقور الصيد للفئات المشاركة. وتشمل المسابقة 3 أشواط ضمن فئات «بيور شاهين، بيور جير، وبيور قرموشة»، وقد خصص لكل شوط 3 جوائز قيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.

مزاينة الصقور
مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
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