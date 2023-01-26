سفراء يزورون الفعاليات التراثية والسياحية بمنطقة الظفرة

الظفرة (وام)

بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قام وفد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة .

واستهل الوفد الزيارة بتفقد محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمدينة زايد، والتي تعد أكبر محطة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط.

كما قام الوفد بجولة في مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 والمقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقبالهم ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وعدد من المسؤولين بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث تفقد الوفد المنصة الرئيسية لفعاليات مزاينة الإبل وتعرف على معاييرها ونظم التحكيم بها.

وشملت الجولة زيارة السوق الشعبي الذي يضم عدداً من المحلات التجارية تعرض فيها المنتجات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية المصنعة من الطين والخشب وسعف النخيل وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية.

واختتم وفد السفراء جولته بزيارة فندق قصر السراب الذي يقع في عمق صحراء منطقة الظفرة، وشاهد عدداً من الفقرات والرياضات المحلية وتعرف على نماذج من التراث الإماراتي التي يضمها الفندق.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بزيارة مهرجان الظفرة، مبدين إعجابهم بالتراث الإماراتي والمنتجات والأشغال اليدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي، وأشادوا بجهود الإمارات في إحياء التراث، والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية. ووصفوا المشغولات التراثية بأنها تجمع ما بين الماضي والحاضر وما بين الحداثة والطابع التراثي التقليدي، وقدموا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية، منوهين بكرم الضيافة الذي يمتاز به أهالي منطقة الظفرة.