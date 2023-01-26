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حملة لمستخدمي الدراجات النارية بعجمان

حملة لمستخدمي الدراجات النارية بعجمان
27 يناير 2023 01:25

عجمان (الاتحاد) 

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أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، حملة «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.
وقال الرائد راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة جاءت بهدف تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الدراجات النارية، من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.
وأضاف إن الحملة تستهدف توجيه رسائل توعوية لمستخدمي الدراجات النارية المنتشرين بكثرة في الآونة الأخيرة، ومنها ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة والملابس المناسبة عند قيادة الدراجة النارية، والالتزام بسرعة الطريق مع الالتزام بالمسرب والتأكد من حجزه كاملاً، إضافة إلى أهمية التأكد من سلامة وفاعلية الإطارات والمكابح لضمان سلامتهم على الطرقات.
ودعا الرائد راشد بن هندي، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الحرص على القيادة الآمنة واتباع قوانين السير والمرور، والانتباه لسائقي الدراجات النارية أثناء الانتقال من مسلك إلى آخر لتجنب تعريض حياتهم للخطر، متمنياً السلامة للجميع.

الدراجات النارية
الإمارات
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