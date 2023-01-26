لجنة «القيادة العليا» تجتمع بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أمس في مقر القيادة، اجتماع لجنة القيادة العليا ‏الدائمة الأول لعام 2023، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة ومديري العموم وأعضاء اللجنة العليا الدائمة. ناقش الاجتماع عدداً من الخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني، وتم استعراض نتائج أعمال اللجنة لعام 2022، ونتائج الملكيات الفكرية للعام الماضي‎، إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور على الجهود المبذولة في العام الماضي، موجهاً لهم بضرورة بذل المزيد من الجهود للعام الجديد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة وفق أفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الرامية إلى دعم ركائز الأمن، باعتباره قاعدة أساسية للتقدم في شتى المجالات.