دوريات دراجات هوائية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة البحيرة الشامل، حملة الدوريات الدراجات الهوائية الأمنية، التي تهدف إلى التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز شعور الأمن والأمان لديهم، وتستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل. وتعتبر دوريات الدراجات الهوائية إضافة نوعية لمبادرة شرطة الشارقة «ضواحي آمنة»، تهدف إلى ضمان الجاهزية والاستعداد، وتعزيز التواجد الأمني في المناطق، التي تشهد كثافة سكانية، من أجل رصد السلوكيات التي تشوه المظهر العام.

وأكد المقدم محمد علي بن حيدر، رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل، أن حملة دوريات الدراجات الهوائية الأمنية، تعكس أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع إستراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمجتمع. وأشار إلى حرص شرطة في تبنيها لمختلف الحلول الإبداعية والمستدامة للتحديات البيئية، ومن خلال حملة الدراجات الهوائية الأمنية تستهدف تقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أهمية التواجد الدائم للدوريات الأمنية من خلال العناصر والكفاءات الرياضية بشرطة الشارقة، الأمر الذي يعزز من جودة الحياة الأمنية لدى أفراد المجتمع.