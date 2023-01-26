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«الأمن السيبراني» ينظم بطولة عالمية

«الأمن السيبراني» ينظم بطولة عالمية
27 يناير 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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نظم مجلس الأمن السيبراني بطولة العالم للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 70 دولة وبجوائز نقدية تُقدر بأكثر من مليون دولار. وتهدف البطولة - الأولى من نوعها في المنطقة - إلى حماية الفضاء السيبراني من أي هجمات محتملة، والاستثمار في الكوادر البشرية عالمياً في مجال الأمن السيبراني. 
وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن بطولة العالم للأمن السيبراني تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع الذي يمثلون خط الدفاع الأول في حماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية بوعي وكفاءة عالية. وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة العديد من خبراء الأمن السيبراني من أكثر من 70 دولة مما أتاح الفرصة للكوادر الشابة في الدولة بالتعاون مع أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال بما يعزز خبراتهم ومهاراتهم السيبرانية والتعرف إلى أحدث ما وصل إليه العقل البشري في هذا المجال الاستراتيجي. 

الأمن السيبراني
الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
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