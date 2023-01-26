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«الأمن السيبراني» يكرم «إيدج»

«الأمن السيبراني» يكرم «إيدج»
27 يناير 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تلقت «جاهزية»، المزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، والتابعة لـ«إيدج»، المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، تلقت جائزة تكريمية من مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات خلال معرض إنترسك 2023، المعرض التجاري الرائد للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بدبي مؤخراً. وتسلم طلال الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «جاهزية»، الجائزة من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وذلك تقديراً لجهودها في التدريب السيبراني وتميزها في الخدمات المقدمة خلال مشروع «سايبر بلاس».  

الأمن السيبراني
الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
مجموعة إيدج
إيدج
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