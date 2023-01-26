5 دقائق للكشف عن المخدرات بشرطة الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أكد العقيد المهندس خبير عادل أحمد المازمي، رئيس المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، نجاح الشرطة في سرعة الكشف عن المواد المخدرة في السوائل الحيوية، خلال 5 دقائق، وذلك بفضل الكوادر المؤهلة والأجهزة الفنية الحديثة والمتطورة التي يمتلكها المختبر.

وقال إن الأجهزة القديمة تستوعب 80 عينة، وتستغرق وقتاً أثناء الفحص، ولكن الأجهزة الحديثة أكثر تطوراً ويمكنها أن تستوعب 300 عينة في وقت واحد، وتستطيع أن تفحصها جميعها خلال ساعة، كما أنها تتميز بالدقة والوضوح في النتيجة، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة ساعدت كثيراً في سرعة الوصول إلى المعلومة.

وأضاف العقيد عادل المازمي، أن المختبر نجح في رصد 4 مواد من أنواع المخدرات العام الماضي، وتم إدراجها في جدول القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة، ونجح في العام الحالي الكشف عن نوعين من المواد، وجار العمل على إدراجهما، لافتاً إلى أنه إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات مختبر شرطة الشارقة، نتيجة الجهود التي قام بها فريق العمل من التحاليل والتجارب والممارسات البحثية، باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية، والاستعانة بقاعدة البيانات المحدثة لمواكبة التطور السريع، فيما يحدث في عالم ‏صناعة وترويج المواد المخدرة‏.

وأشار إلى أن المختبر يضم فرع التحاليل الكيميائية والسموم، ويضم 3 وحدات، تتمثل في استلام الأحراز والمضبوطات من جهات أمنية مختلفة، والعمل على الكشف عن مركباتها الكيميائية وبيان ماهيتها ووزنها، وما إذا كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو لها دور في حادث متعلقة بقضية جنائية.

ولفت إلى أنواع المضبوطات، التي يستقبلها المختبر، تتمثل في أقراص وكبسولات، ومساحيق وسوائل ومواد صلبة، ومواد عشبية، والغازات السامة، ومخلفات الحرائق، ومواد كحولية وبترولية، والكشف عن المعادن الثمينة، وأدوات التعاطي، والمواد المتفجرة والقذائف النارية، والمبيدات الحشرية، والمواد السامة والضارة بصحة الإنسان، والغش التجاري، والأصباغ في قضايا الصدم والهروب.

«بصمة مخدر»

أكد العقيد المهندس خبير عادل المازمي، أن مختبر شرطة الشارقة، يعد الأول على مستوى الدولة يرصد ويقدم دراسة تفصيلية عن ظاهرة إساءة استخدام قطرة التروبيكومايد، التي تم استخدامها في التعاطي والترويج، مؤكداً أنه تم إدراجها ضمن المواد المخدرة.

وقال إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حصلت على المركز الثاني في جائزة الأفكار البريطانية 2022، عن فئة «الصحة والسلامة»، بمشروعها الابتكاري «بصمة مخدر» الحائز على الملكية الفكرية، والذي يسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة.