ضاحي خلفان يكرم الفائزين بجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أقيم أمس حفل تكريم الأسر الفائزة والمشاركة بجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء في الدورة الخامسة 2022م، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، والأسر الفائزة.

وقد فازت ثلاث أسر بالمراكز الأولى وهي: أسرة محمد عبدالله يوسف الهوتي، وأسرة عبدالله علي سند السويدي، وأسرة المرحوم محمد زايد المنصوري، وتخلل الحفل عروض فنية.

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، كلمة قال فيها: لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بالأسرة وتعزيز مكانتها وترسيخ أساسها في رعاية وتنشئة الأبناء وفق القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، وتوفير المقومات التي تحفز جيل اليوم على الإبداع والابتكار، وحمايتهم من المخاطر وتسخير كافة الإمكانات لسعادتهم وتأمين مستقبلهم وفق رؤية، ورسالة، واضحة ومحددة، حيث أصدرت (16) ستة عشر قانونا اتحاديا تخص الأسرة بجميع أفرادها، والمجتمع بجميعِ فئاته والعديد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والمستدامة.

وأضاف معاليه: انطلاقاً من إيمان الجمعية بأهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات ذات النفعِ العام، أطلقت الجمعية هذه الجائزة قبل (10) عشرِ سنوات، تكريما للمغفور له بإذن الله الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، لدوره الفاعل في رعاية الأبناء والأيتام ومساندة الجمعية منذ تأسيسها. ولقد حظيت هذه الجائزة باهتمام كبير من الأسر المواطنة من خلال المشاركة الفاعلة في مسابقاتها، حيث تأهلت (12) اثنتا عشرة أسرة للتصفيات النهائية للمنافسة على المراكز الأولى في الفئات المختلفة في هذه الدورة، والتي تنطبق عليهم الشروط والمعايير المعتمدة للجائزة.