حملة للارتقاء بالمظهر العام لحدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني اليوم حملة توعوية مزدوجة ميدانية، وأخرى عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتطبيق (فريجنا) ومن خلال الرسائل النصية، بهدف الارتقاء بالمظهر العام للحدائق، والمتنزهات الترفيهية، والشواطئ، والمرافق العامة، حيث شملت الحملة أبوظبي وضواحيها، وجاءت تحت شعار (ممتلكاتنا في الحدائق العامة مسؤوليتنا).

وتضمنت الحملة تنفيذ جولات ميدانية توعوية بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي، وإرسال آلاف الرسائل النصية إلى الجمهور، بهدف إشراكهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن حماية المرافق العامة والترفيهية من كافة أنواع المشوهات، والمساهمة في حماية الأصول العامة التي وجدت لإسعاد المجتمع، وتوفير مرافق ترفيهية بأعلى وأفضل المواصفات العالمية.

وتستهدف الحملة التي كانت قد بدأت في 23 يناير الجاري، توعية زوار الحدائق والمتنزهات الترفيهية والشواطئ بالمحافظة على الأصول العامة في جميع مناطق مدينة أبوظبي والمناطق الجغرافية الواقعة ضمن اختصاصات مراكز البلديات الفرعية، وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة فيها مثل: الألعاب، والأشجار، والنباتات، والزهور، وأماكن الجلوس، والمرافق الخدمية، وعناصر التجميل، والمسطحات الخضراء، والالتزام بأماكن الشواء المخصصة لهذا الغرض، والتخلص السليم من النفايات بالشكل الذي يحافظ على نظافة هذه المرافق وبيئتها الصحية والإيجابية.