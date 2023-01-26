الطاير لـ«الاتحاد»: 6000 منزل على الطاقة الشمسية في دبي
سعيد الطاير
26 يناير 2023 19:04
دينا جوني (دبي) أعلن سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«الاتحاد» أن هناك 6000 منزل يعتمد على الطاقة الشمسية في الامارة، منها نحو 3000 منزل في مشاريع إسكان المواطنين. كما صرّح في لقاء على هامش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن عدد السيارات الكهربائية في الإمارة بلغ نحو 12000 سيارة، يمكن شحنها عبر 630 نقطة موزعة على 350 محطة شحن في العديد من المواقع في الإمارة. وأكد أن الهيئة تستهدف زيادة عدد محطات الشحن إلى 1000 محطة بحلول عام 2030، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة والتنقل الأخضر. وقال إن تلك المبادرات تساهم في دفع مزيد من الأفراد إلى التوجّه نحو استبدال السيارات العالمة على الوقود بالسيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، بما يساعد على تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وأشار الطاير أن الهيئة تتجه لإعادة تأهيل 30 ألف مبنى من أصل 100 ألف، لافتاً إلى أن إمكانية تحقيق هذا المشروع ونجاحه مرتفعة لأسباب عدة أهمها الخبرات المتوفرة اليوم والشركات المتخصصة في هذا المجال التي تعطي المستثمر دراسة جدوى تتعلق بنتائج الاتثمار في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المبنى، والتي تمكّنه من تعويض استثماره خلال ثلاث سنوات. وأشار أن هناك 30 شركة متخصصة في هذا المجال موجودة اليوم في دبي. ولفت إلى أن هيئة مياه وكهرباء دبي تعمل على إشراك سكان الإمارة في عملية إنتاج الطاقة النظيفة عبر إتاحة تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأصحاب المنازل والمباني، وربطها مع شبكة الكهرباء، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت سابقاً أن الهدف هو تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030.