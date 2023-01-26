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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أمطار على أبوظبي
26 يناير 2023 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة11:01 والجزر الثاني عند الساعة 23:17.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:37.

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المصدر: وام
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