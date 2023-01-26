العلماء لـ«الاتحاد»: إعادة تأهيل 442 مبنى حكومياً الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء
شريف العلماء
26 يناير 2023 17:26
دينا جوني (دبي) أعلن شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، لـ«الاتحاد» أن هنالك ثلاثة مشاريع لإنتاج الهيدروجين قيد الدراسة، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية السبعة الموجودة حالياً، مشيراً إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق السوق المحلية لتجارة الكهرباء في الإمارات. وأكد على إطلاق مشروع لإعادة تأهيل 442 مبنى حكومياً هي الأكثر استهلاكاً للكهرباء والماء، من أصل 2500 مبنى تشرف عليها الوزارة. وصرّح العلماء على هامش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق المواصلات واختتمت فعالياته اليوم، بأن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050، وسيتم إطلاقها مرة أخرى قبل «كوب 28». وقال في تصريحاته: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية مسؤولة عن أكثر من 2500 مبنى حكومي، منها المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والمساجد. وقد تبيّن بعد إجراء دراسة عن كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، أن هناك 442 من المباني هي الأكثر استهلاكاً. وستطلق الوزارة قريباً مشروع إعادة تأهيل هذه المباني لتقليل الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة. وشرح أن المرحلة الأولى من السوق المحلية للكهرباء، ستقتصر على تبادل الفائض منها بين الهيئات الحكومية الأربعة في الدولة المعنية بالكهرباء والماء، على أن يتم في المرحلة الثانية من المشروع الربط مع المصانع، لكي يتم تشغيلها من مصادر مختلفة للطاقة في الدولة. وقال: إن الهدف هو تعزيز التنافسية وتخفيض أسعار الكهرباء وكفاءة إنتاج الطاقة من الجهات المختلفة، وبالتالي سيتمكن القطاع الخاص من اختيار مصدر الطاقة الذي يناسبه. وشرح أن سوق الكهرباء ليس بالأمر الجديد، وهو مطبّق في دول أوروبية، ويعطي أصحاب المنازل إمكانية شراء الكهرباء من مصادر متعددة. وبالنسبة للربط مع دول الخليج، قال: إن الإمارات تقوم بتبادل وتجارة الطاقة مع دول مجاورة من خلال هيئة الربط الخليجي، لافتاً إلى أن الهدف هو التوسّع في شبكة الربط، الذي يتم حالياً مع جمهورية العراق، على أن يمتد التعاون إلى دول أخرى في المستقبل.