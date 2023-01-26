أمطار على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة التي شهدت استمرار حركة الرياح والتي كانت نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كلم/س، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج 7 أقدام في الخليج العربي، وذلك حتى الساعة 05:00 فجر الجمعة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي. وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية مصحوبة بالأمطار متفاوتة الغزارة، مع رعد وبرق أحياناً، على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح متوسطة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، هطلت أمطار غزيرة على القرية العالمية (دبي)/ طريق الشهامة – غنتوت، طريق الشاحنات أبوظبي – العين (أبوظبي)، وعلى السلع (منطقة الظفرة)

كما هطلت أمطار متوسطة على ضدنا، السودة، القرية، مربح، قراط، البدية، شرم، البليدة، البثنة (الفجيرة)، الفقع (العين)، وتل مرعب، طريق ليوا - مدينة زايد، طريق عصب - حميم (منطقة الظفرة)

كما هطلت مطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الشيخ زايد بن حمدان، شارع الاتحاد، شارع الصفا، المرابع العربية، الممزر (دبي)/ مناطق متفرقة من دبي، مخيرز، غياثي، أم الأشطان، مزيرعة، شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه المرفأ (منطقة الظفرة) وعلى كلباء، سد الرفيصة (الشارقة) أحفره، الوريعة، الحنية، العقة، الفقيت، مريشيد، كورنيش الفجيرة، الفصيل (الفجيرة)، خفيفة إلى متوسطة على جزيرة أبو الأبيض (أبوظبي).

كما هطلت أمطار خفيفة على جزيرة النخلة، شارع الشيخ زايد، مطار دبي الدولي، مطار آل مكتوم الدولي/ حتا (دبي)/ مطار الشارقة الدولي، ومناطق متفرقة من الشارقة، خورفكان، استراحة السحب (الشارقة)/ المنطقة الصناعية، الوقن، الشويب، المبزرة الخضراء (العين)/ مناطق متفرقة من عجمان، والفرفار، دبا (الفجيرة) والعجبان (أبوظبي)، ووادي القور (رأس الخيمة)، بو حصا، حرس حدود الجزيرة، مدينة زايد، جبل الظنة، الرويس، غميسة، المرفأ(منطقة الظفرة)، وكذلك رزين، الحديريات، جزيرة أبوظبي، مدينة محمد بن زايد، طريق العين - أبوظبي باتجاه الختم (أبوظبي).

وكان تقرير للمركز الوطني للأرصاد قد رصد حالة جوية بدأت من الاثنين 23 وتستمر إلى الجمعة 27 يناير 2023، حيث تأثرت الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال.