الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمطار على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة

أمطار على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة
26 يناير 2023 17:24

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة التي شهدت استمرار حركة الرياح والتي كانت نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كلم/س، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج 7 أقدام في الخليج العربي، وذلك حتى الساعة 05:00 فجر الجمعة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي. وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية مصحوبة بالأمطار متفاوتة الغزارة، مع رعد وبرق أحياناً، على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح متوسطة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، هطلت أمطار غزيرة على القرية العالمية (دبي)/ طريق الشهامة – غنتوت، طريق الشاحنات أبوظبي – العين (أبوظبي)، وعلى السلع (منطقة الظفرة)
كما هطلت أمطار متوسطة على ضدنا، السودة، القرية، مربح، قراط، البدية، شرم، البليدة، البثنة (الفجيرة)، الفقع (العين)، وتل مرعب، طريق ليوا - مدينة زايد، طريق عصب - حميم (منطقة الظفرة) 
كما هطلت مطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الشيخ زايد بن حمدان، شارع الاتحاد، شارع الصفا، المرابع العربية، الممزر (دبي)/ مناطق متفرقة من دبي، مخيرز، غياثي، أم الأشطان، مزيرعة، شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه المرفأ (منطقة الظفرة) وعلى كلباء، سد الرفيصة (الشارقة) أحفره، الوريعة، الحنية، العقة، الفقيت، مريشيد، كورنيش الفجيرة، الفصيل (الفجيرة)، خفيفة إلى متوسطة على جزيرة أبو الأبيض (أبوظبي).

أخبار ذات صلة
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة

كما هطلت أمطار خفيفة على جزيرة النخلة، شارع الشيخ زايد، مطار دبي الدولي، مطار آل مكتوم الدولي/ حتا (دبي)/ مطار الشارقة الدولي، ومناطق متفرقة من الشارقة، خورفكان، استراحة السحب (الشارقة)/ المنطقة الصناعية، الوقن، الشويب، المبزرة الخضراء (العين)/ مناطق متفرقة من عجمان، والفرفار، دبا (الفجيرة) والعجبان (أبوظبي)، ووادي القور (رأس الخيمة)، بو حصا، حرس حدود الجزيرة، مدينة زايد، جبل الظنة، الرويس، غميسة، المرفأ(منطقة الظفرة)، وكذلك رزين، الحديريات، جزيرة أبوظبي، مدينة محمد بن زايد، طريق العين - أبوظبي باتجاه الختم (أبوظبي).
وكان تقرير للمركز الوطني للأرصاد قد رصد حالة جوية بدأت من الاثنين 23 وتستمر إلى الجمعة 27 يناير 2023، حيث تأثرت الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال.

الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
الإمارات
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©