مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب 26 فبراير

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب والتي تعد ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في 26 فبراير المقبل عند الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.

وستحمل مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون، المسماة " إنديفور" على متن صاروخ فالكون 9، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة ناسا و وارين هوبيرغ قائد المركبة ناسا وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مساء أمس الأربعاء للكشف عن آخر مستجدات مهمة " Crew-6 " والإعلان عن المعلومات الرئيسية للمهمة مثل وقت وفرص الإطلاق .

وقال سعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: "يسرنا اليوم الحديث عن ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وأول مهمة لسلطان في الفضاء .. برنامج الإمارات لرواد الفضاء انطلق عام 2017 حين تم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيَّين هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. وأضاف : " أطلقنا أولى مهماتنا إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019 وقد أسهمت في إلهام آلاف الناس".

وتابع : "اليوم سلطان النيادي بات جاهزًا تمامًا حيث أكمل مع زميله هزاع 5 سنوات من التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء والعمليات على متن محطة الفضاء الدولية".

واختتم حديثه بالقول : " سيكون لدينا ضمن مهمة " Crew-6" 20 تجربة علمية من الجامعات الإماراتية إلى جانب النشاطات التعليمية والتوعوية".

من جهته قال رائد الفضاء سلطان النيادي : " فكرة الاستيقاظ كل صباح والنظر من وحدة المراقبة "كوبولا" حيث يمكنك أن تشاهد الأرض كل 90 دقيقة هذه الفكرة بحد ذاتها أمر رائع ولا يوصف ".

وأضاف : "مهمة هزاع المنصوري كانت علامة فارقة بالنسبة إلى الحضور الإماراتي المستدام في الفضاء، وقد وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، باستكمال هذه المسيرة والمهمات ونستعد اليوم لإطلاق ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية. هذه المرة الهدف بات أكبر ومدة المهمة صارت 6 أشهر وأصبح لدى دولة الإمارات رائدي فضاء جديدين يتدربان مع الدفعة 23 من برنامج ناسا لرواد الفضاء".

وكشف النيادي أنه يطمح لرؤية علم دولة الإمارات مرفوعًا على متن محطة الفضاء الدولية يحمله رائد فضاء إماراتي . وختم بالقول : " دولة الإمارات تقوم بعمل متميز في مجال الفضاء وأعتقد أننا في خلال السنوات العشر المقبلة، سنكون جزءًا رياديًا من الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاستكشاف " .