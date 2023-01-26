الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

القرية العالمية تغلق أبوابها بسبب الحالة الجوية

القرية العالمية
26 يناير 2023 14:22

أعلنت القرية العالمية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة استمرار إغلاق أبوابها لليوم الخميس 26 يناير نظرا للأحوال الجوية المتقلبة

وكانت القرية العالمية قررت أمس غلق أبوابها نظراً للأحوال الجوية المتقلبة كما أعلنت إلغاء حفل النجم محمود العسيلي.

أخبار ذات صلة
أم القيوين تكثف جهودها للتعامل مع الحالة الجوية
القطاع السياحي يتأهب لاستقبال أعداد قياسية من الزوار في فبراير
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
القرية العالمية
دبي
آخر الأخبار
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
الإمارات
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©