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شرطة عجمان تخفض حد السرعة على شارع دبي حتا

شرطة عجمان تخفض حد السرعة على شارع دبي حتا
26 يناير 2023 13:55

عجمان (الاتحاد) أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن تخفيض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع في منطقة مصفوت ومزيرع التابعة لإمارة عجمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، بأنه تم تغيير لوحات حد السرعة القانونية للشارع لتكون 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة، وإضافة لوحات تنبيه في منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن القرار تم بعد دراسة محكمة أثبتت أن خفض السرعة على الطريق يسهم في تخفيض الحوادث المرورية، ما يدعم تعزيز أمن الطريق ويحفظ الأرواح، داعياً سائقي المركبات إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة.

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