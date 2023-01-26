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الطوارئ والأزمات لإمارة أبوظبي يؤكد الجاهزية للحالة الجوية المتقلبة

الطوارئ والأزمات لإمارة أبوظبي الحالة الجوية المتقلبة
26 يناير 2023 12:34

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً أمس الأربعاء، برئاسة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، وبحضور أعضاء الفريق.

وعُرِضَت مستجدات المنخفض الجوي حسب التوجيهات الوطنية من قِبَل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وتأثيره في إمارة أبوظبي، كما أوضح ممثِّل المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة على الدولة والإمارة، واستُعرِضَت خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية المعتمدة.

وخلُصَ الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الاستراتيجية، حيث وجَّه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، باستمرار حالة الاستعداد في الإمارة، كما أكَّد جاهزية الجهات المعنية حسب خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع الاستعداد لرفع مستوى الطارئ المحلي حسب تطوُّرات الموقف المستقبلية، على أن يَعقد الفريقُ اجتماعَه الثاني حسب الحاجة.

وأشاد معالي فارس خلف المزروعي بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزِّز جهود فِرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، مؤكداً أنَّ أعضاء الفريق على جاهزية عالية في تحقيق الأهداف والتطلُّعات وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.

وأكَّد معاليه أهمية تكامل الأدوار بين فِرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة، وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع وتطوير قدرات الاستجابة، والاستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ الوطنية. ووجَّه بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهُّب، وتحديث الخطط المعتمدة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة، ووضع الإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص حدوث الأزمات.

يعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تنسيق جهود الجهات المحلية حسب خطة الاستجابة العامة للأحوال الجوية لإمارة أبوظبي، لتأكيد جاهزية الإمارة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة، والحدِّ من تداعياتها المحتمَلة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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