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تحديث موعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب

تحديث موعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
26 يناير 2023 11:37

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تحديد موعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في 26 فبراير عند الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات.

وكان المركز، قد أكد أن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، والتي تعد ثاني مهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ستنطلق في موعد لن يكون قبل 26 فبراير المقبل.

وسينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن مركبة «دراجون» التابعة لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، وسيتولى النيادي مهمة مهندس طيران البعثة 69.

وسيُعقد مؤتمر صحفي، في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن قبل موعد الإطلاق لتسليط الضوء على تفاصيل المهمة.

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مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب 26 فبراير
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
رواد الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
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