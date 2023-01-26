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شرطة أبوظبي تسعد 20 طالباً من أصحاب الهمم

شرطة أبوظبي تسعد 20 طالباً من أصحاب الهمم
26 يناير 2023 10:20

حققت شرطة أبوظبي أمنية 20 طالباً من أصحاب الهمم من مدرسة خالد بن الوليد بزيارة مركز شرطة فلج هزاع التابع لمديرية شرطة العين، وكان في استقبالهم العقيد حميد عبدالله الجابري مدير المركز وعدد من الضباط.

 وأكد العقيد حميد عبدالله الجابري مدير المركز اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية.. لافتاً إلى التعاون المستمر مع المؤسسات التربوية الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.

واطلع الطلاب على أبرز الخدمات الشرطية المتميزة التي يقدمها المركز للجمهور، وتعرفوا على مهام الدوريات المرورية وجهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطريق بقانون وأنظمة وقواعد المرور.

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المصدر: وام
أصحاب الهمم
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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