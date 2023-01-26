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الإمارات

‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده

‎رئيس الدولة ونائبه
26 يناير 2023 09:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.

‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أنتوني البانيز رئيس وزراء أستراليا.

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