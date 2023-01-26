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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية
رئيس الدولة ونائبه
26 يناير 2023 09:08
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شري ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.
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