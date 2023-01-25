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الإمارات

مهمة سلطان النيادي تنطلق 26 فبراير

سلطان النيادي ضمن فريق المهمة (من المصدر)
26 يناير 2023 01:03

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، عن جاهزية سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي للبدء بأول مهمة طويلة الأمد والتي تمتد إلى 6 أشهر.
وأوضح المري -خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة ناسا- أن سلطان النيادي أكمل مع زميله هزاع 5 سنوات من التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء، والعمليات على متن محطة الفضاء الدولية، مبيناً أنه تم إطلاق أول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، وقد حققت أهدافها وألهمت مئات آلاف الأشخاص.
وقال المري: «تتضمن مهمة سلطان النيادي 20 تجربة علمية من الجامعات الإماراتية إلى جانب النشاطات التعليمية والتوعوية»، موضحاً أن رائد الفضاء قضى ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، خاصةً أن جميع أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب، هي نسخة طبق الأصل من الموجودة في محطة الفضاء الدولية، وتضمن فهماً شاملاً للمهمة.

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جدول مزدحم
قال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي: إن جدول المهمة مزدحم جداً، حيث سيقوم بإجراء العديد من التجارب بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، معبراً عن مدى فخره واعتزازه في خوض أول تجربة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية باسم دولة الإمارات.

انطلاق
تم تحديد موعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في 26 فبراير عند الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديم مهمة Crew-6. ستكون هناك 3 فرص للإطلاق يمكن عبرها الالتحام بنجاح بمحطة الفضاء الدولية.
وتنطلق مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون انديفور»، من المجمع «A39» بقاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية، لتنطلق المهمة التي تستمر مدة 6 أشهر، حيث تمتد رحلة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ما يقارب الـ 22 ساعة.

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