صقر غباش: دعم لا محدود لقضايا المرأة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جوانا ليما رئيسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وسبل تطويرها.

وأكد معالي صقر غباش علي أهمية الدفع بعلاقات التعاون قدماً بين برلمانات الدول المنضوية تحت مظلة البرلمان، مؤكداً حرص المجلس على المشاركة في أعمال برلمان البحر المتوسط منذ الموافقة على عضويته في الدورة 14 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في فبراير 2020. حضر اللقاء مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس نائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. كما حضر اللقاء فاطمة الزهراء عبدي نائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بوفد منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتمنيات بنجاح أعمالهم، مشيراً إلى أن العلاقة المتنامية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط خاصة بعد اعتماد عضوية المجلس فيه بصفة دائمة. وأشار معاليه إلى أن تمكين المرأة في الدولة شهد عدة قفزات نوعية، خاصة البرلمانية منها.

مكتسبات

أكد معاليه على دعم دولة الإمارات اللامحدود لقضايا المرأة وتمكينها، والذي اطلع عليه الوفد خلال زيارته الاتحاد النسائي العام، والذي ترأسه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والذي يعد من أول المؤسسات التي دعمت وما زالت تدعم المرأة منذ تأسيسه في 1975، أي بعد أعوام قليلة من اتحاد دولة الإمارات. وقال معاليه: إن هناك العديد من التطورات على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في دولة الإمارات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة.