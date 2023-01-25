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«الوطني» يستضيف «النساء البرلمانيات»

«الوطني» يستضيف «النساء البرلمانيات»
26 يناير 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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استضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماع هيئة رئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بمشاركة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس نائبة رئيسة المنتدى.
كما شارك في الاجتماع جوانا ليما رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط (البرلمان البرتغالي)، وفاطمة الزهراء عبدي نائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط (البرلمان الجزائري).
وبحث الاجتماع جدول أعمال المنتدى وأنشطته خلال الفترة القادمة، والزيارات التي سيقوم بها أعضاء المنتدى.
وتم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المنتدى إلى النهوض بالديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
منتدى النساء البرلمانيات
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