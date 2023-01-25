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الإمارات

«تقنية الوطني» تناقش استدامة الكهرباء والماء

خلال الاجتماع (من المصدر)
26 يناير 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، للتنسيق لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، والذي سيناقشه المجلس خلال جلساته القادمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة حواء الضحاك،، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقررت اللجنة اعتماد خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي بشكل مبدئي، كما قررت عقد ندوة حول هذا الموضوع.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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