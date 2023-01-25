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الإمارات

وفد «وام» يزور مؤسسات إعلامية في كوستاريكا

محمد الريسي خلال الزيارة (وام)
26 يناير 2023 01:01

سان خوسيه (وام)

زار وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، عدداً من المؤسسات الإعلامية في كوستاريكا بهدف تعزيز التعاون المشترك على صعيد التبادل الإخباري، خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وبحث وفد «وام» مع المؤسسات الإعلامية في كوستاريكا إمكانات المشاركة في تغطية هذا الحدث العالمي البارز. تأتي الزيارة في إطار جهود وكالة أنباء الإمارات لبناء شراكة مستدامة مع وسائل الإعلام في دول أميركا اللاتينية، واستعراض مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي في أبوظبي بمشاركة بارزة من وسائل الإعلام اللاتينية.  وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على بناء علاقات مستدامة مع المؤسسات الإعلامية في دول أميركا اللاتينية، وأوضح أن هذه الزيارة شكلت فرصة مثالية للتباحث حول الفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون المشترك مع الإعلام الكوستاريكي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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زيارة
زار وفد «وام»، بحضور روضة محمد العتيبة سفيرة الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، مقر شبكة التليفزيون والإذاعة «سينارت»- ومقر صحيفة ومجموعة «ريبريتيل» التليفزيونية، وجرى التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الثلاث بهدف تعزيز التعاون الإعلامي واستثمار الفرص المتاحة لتنمية آفاقه في المجالات كافة. وزار الوفد أيضاً مقر جامعة في كوستاريكا، ومقر صحيفة «لا ناسيون» ومؤسسة ملتمديا وتم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين وكالة أنباء الإمارات ومحطة تليفزيونية ومجموعة كولومبيا، وذلك خلال زيارة الوفد لمقريهما.

الإمارات
كوستاريكا
وام
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
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