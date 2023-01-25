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تعاون بين «بلدية الشارقة» و«صحية» الإمارة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 يناير 2023 01:00

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت بلدية مدينة الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الشارقة الصحية لتعزيز التعاون بين الطرفين والتنسيق المشترك، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتعزيزية للفرد والمجتمع في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً للمدن الصحية. ووقع الاتفاقية في مقر هيئة الشارقة الصحية كل من عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة والدكتور عبد العزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية. وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية  تحرص على تعزيز دور الإمارة في هذا المجال وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية، كما قدمت دوراً بارزاً في توسيع نطاق المدن الصحية باعتبارها شريكاً إستراتيجياً وعضواً أساسياً في اللجنة التنفيذية لإمارة الشارقة التي تُعنى بتطبيق وتنفيذ محاور ومعايير المدن الصحية. وأوضح الطنيجي أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة الصحية خصوصاً في توفير شهادات اللياقة الطبية والخلو من الأمراض السارية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية بالسرعة والدقة اللازمة من خلال إجراء الكشوفات الطبية اللازمة للراغبين في الحصول على شهادات تثبت مدى لياقتهم الطبية، وخلوهم من الأمراض السارية لغايات التعيين أو الحصول على الإقامة وتجديدها.

الإمارات
بلدية الشارقة
الشارقة
هيئة الشارقة الصحية
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