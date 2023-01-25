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مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2023

محمد الحسيني
26 يناير 2023 01:00

أبوظبي (وام) 

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الأول في عام 2023. ورحب معالي الحسيني في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي أعضاء المجلس، كما رحب بانضمام فراس عبد الكريم الرمحي إلى أسرة الهيئة في منصب المدير العام، متمنياً له التوفيق والنجاح.وناقش المجلس جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عنه، واطلع على تقرير عن أعماله لسنة 2022، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من لجانه المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، كما صادق المجلس على قراراته المتخذة بالتمرير. واعتمد المجلس البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022، كما ناقش تقرير استثمار أموال الهيئة لعام 2022، واطلع على مستجدات مشروع برنامج التحول الرقمي، كما بحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
محمد الحسيني
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