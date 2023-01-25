«دبي للقرآن» تختتم مسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن للإناث»

دبي (وام)

اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء أمس، مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين للإناث، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية، رئيس مجلس الإدارة، وخولة سعيد النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية، نائبة رئيس مجلس الإدارة، وجمع من أمهات المتسابقات والحاضرات بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

ونيابة عن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، ألقت خولة سعيد النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية، كلمة أكدت فيها: «إن المسابقة استطاعت أن ترعى وتواصل مسيرة الخير على مدى سنوات لتأهيل المنتسبين، ليتسلحوا بقيم القرآن، والشكر والتقدير موصول لمؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ومراكزه التي استطاعت أن تقدم الجهد المتواصل بنية خالصة لهذه الومضات الإيمانية».

وتابع الحضور فيلماً تسجيلياً عن راعية المسابقة سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، بعدها ألقت الدكتور فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية، كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تلتها كلمة لرئيسة لجنة التحكيم منى حسن المرزوقي، نيابة عن لجنة تحكيم المسابقة فرع الإناث، أثنت من خلالها على الدور الذي قامت به زميلاتها عضوات لجنة التحكيم في اختبار المتسابقات. وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية للمشاركات الفائزات في المسابقة، حيث حصلت المتسابقة بي بي حواء شاه محمود من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين على المركزالأول في الفرع الأول، وحصلت بي بي هاديه محمد والي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين على المركز الأول في الفرع الثاني، بينما حصلت إيمان خالد عابدين من مؤسسة القرآن الكريم والسُنة على المركز الأول في الفرع الثالث.