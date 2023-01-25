الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة صباح أمس، ندوة تعريفية لشرح آلية التوظيف للدوائر اللامركزية، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك ضمن إطار تنفيذ السياسة الجديدة للموارد البشرية في إمارة الشارقة، حيث تستهدف تعريف وتثقيف إدارات الخدمات المساندة في الجهات المعنية بالإجراءات المتبعة في الدائرة لتوظيف الباحثين عن عمل في الشارقة بدءاً من تقديم الطلب حتى التوظيف.

وقال المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية: «تعمل دائرة الموارد البشرية على تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق سياسة الموارد البشرية التي أقرتها توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتتكاتف جميع الجهود في سبيل تعزيز الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل في إمارة الشارقة».