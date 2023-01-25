الإعلان عن أهم فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجالس التنفيذية في الدولة، عن أبرز فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة، التي تشهد هذا العام تنظيم مئات الفعاليات والنشاطات في كافة مدن ومناطق الدولة، طوال شهر فبراير المقبل. ويركز «الإمارات تبتكر 2023» هذا العام على محور الاستدامة، ضمن الفعاليات والأنشطة التي يشهدها طوال شهر فبراير، تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة. وأشارت حكومة الإمارات، في إحاطة إعلامية عقدها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أمس، إلى أن «الإمارات تبتكر 2023» يتميز في دورته الحالية باحتضان مشاركات عالمية، لأول مرة منذ إطلاقه، من عدد من الدول، ما يعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

تحدث في الإحاطة الإعلامية، هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومنسقو الإمارات تبتكر في المجالس التنفيذية في الإمارات، وهم: فاطمة الزعابي من دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، وشيرينة لوتاه من المجلس التنفيذي في إمارة دبي، وخلود الياس من المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، وشوق الشامسي من المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وخالد الزارعي من المجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وجميلة الصغيري من الديوان الأميري في إمارة الفجيرة.

وأكدت هدى الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية، أن شهر الإمارات للابتكار يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تركز على محورية تعزيز ونشر وتعميم الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع، وتقوم على أن المستقبل ملك لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.

وقالت: «(مبادرة الإمارات تبتكر) تمثل أحد أضخم مهرجانات الابتكار على مستوى العالم، والذي يجمع ضمن فعالياته على مدار شهر كامل الجهات والمؤسسات والأفراد المبتكرين في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية»، مشيرة إلى أن شهر الإمارات للابتكار هدف منذ إطلاقه للمرة الأولى عام 2015، لتوحيد الجهود على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات وأفراد المجتمع في دولة الإمارات، لتعزيز ونشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة.

وأكدت الهاشمي أن «الإمارات تبتكر 2023» سيشهد مشاركة واسعة لمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاعين الخاص والأكاديمي وأفراد المجتمع، في كافة إمارات الدولة.

مئات الفعاليات

من جهتها، قالت عبير تهلك، إن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، سيشهد في نسخته الجديدة، تنظيم مئات الفعاليات الحضورية والافتراضية، التي تشمل مسابقات وعروضاً و«هاكاثونات» ابتكار، يتم تنظيمها في مختلف مناطق دولة الإمارات.

وتختتم فعاليات الإمارات تبتكر 2023، بتنظيم حفل ختامي للحدث الوطني الأكبر من نوعه، يتم خلاله تكريم الفائزين بجوائز «الإمارات تبتكر».

مبادرات وأنشطة

وشارك منسقو فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في المجالس التنفيذية في الدولة، وممثلو عدد من الجهات الحكومية الاتحادية، أبرز الفعاليات والنشاطات التي ستشهدها الإمارات خلال شهر فبراير المقبل، واستعرض منسقو الإمارات تبتكر في المجالس التنفيذية جهود المجالس وشراكتها الفاعلة في إنجاح فعاليات الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفال بالابتكار والمبتكرين.

«صنع لأجل الإمارات تبتكر»

تشهد فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، تنظيم مبادرة جديدة يتم من خلالها اختيار منتجات إماراتية مبتكرة لعرضها في معرض الإمارات تبتكر، وسيتم تسويق هذه المنتجات بالتعاون مع شركة «نون» عبر منصتها «نون محلي»، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المبتكرين الإماراتيين والمنتجات المحلية المبتكرة، وتوفير الفرصة للمبتكرين لاختبار منتجات جديدة وطرحها في الأسواق.

كما تشمل فعاليات الإمارات تبتكر تنظيم وزارة تنمية المجتمع عدداً من المبادرات والفعاليات الرئيسية، هي: مراكز التصميم المجتمعي، ومبادرة بهمتي ابتكر، ومعرض الأسر المنتجة، ومدرسة الحياة، إضافة إلى إطلاق منصة برنامج «إعداد».

قال مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نؤمن بأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك الهادف لترسيخ مفاهيم الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تلبية متطلبات القطاعات ذات الأولوية الوطنية في المستقبل».

وأكد أن المشاركة الفاعلة لمختلف الجهات الحكومية في فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» تترجم التزامنا بتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة والتي تعتبر الابتكار محوراً رئيساً في المحاور الوطنية، والمحرك الدافع لتطوير مختلف القطاعات.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «الإمارات والابتكار أصبحا مرتبطين، إذا ذكر أحدهما تبادر الآخر مباشرة إلى الذهن، فمن مبادرة «مليون مبرمج» إلى «متحف المستقبل» ومن استراتيجيات الميتافيرس على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى برنامج دبي للبحث والتطوير رسخت الدولة مكانتها عاصمة للمستقبل ووجهة رائدة للمبتكرين من الداخل والخارج».

وأضاف: من هنا، فإن انعقاد فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» بدورتها الثامنة في فبراير على مستوى الدولة برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيد عملي للأولوية التي تعطيها دولة الإمارات وقيادتها لمفاهيم الابتكار».

وأشار إلى أن مفاهيم الابتكار كانت عنواناً لتجربة الدولة التنموية الفريدة على مدار العقود الخمسة الماضية، وتجسد النجاح فيها من خلال المراتب المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات الابتكار العالمية.

وأكد معاليه أن تجربة دبي في الابتكار، تستحق أن تروى للعالم لأنها تجسد أفضل مثال لما يمكن للابتكار أن يحققه بقدرات الإنسان والمكان، ونوه بالمشاركة الواسعة التي خططت لها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، خلال فعاليات دورة هذا العام، كما نسعد بالمشاركة الواسعة من القطاع الخاص، ترسيخاً لمفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مثمناً المشاركات الدولية التي تجسد رسالة دولة الإمارات في وضع الابتكار بخدمة مستقبل الإنسانية جمعاء.

وقالت أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة الشارقة: «يعد الابتكار ثقافة راسخة ومتطورة ضمن منهج العمل الحكومي في إمارة الشارقة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تجعل من العلم والمعرفة والتنمية المستدامة عناصر التقدم الرئيسة والتي تحفز الابتكار وتجعل منه ثقافة وأسلوب عمل متقدماً».

وأضافت: «ضمن السياسات العامة التي وضعها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تعمل كافة الجهات الحكومية بشكل مستمر في تعزيز العمل المبتكر وتطوير الخدمات وإطلاق الابتكارات في شتى القطاعات والمجالات على مدار أشهر السنة كافة».

وأشارت إلى أن كادر الإمارة الحكومي يضم كفاءات ومبدعين أسهموا من خلال عملهم الدؤوب وابتكاراتهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز مكانة إمارة الشارقة المتقدمة ضمن المدن المبتكرة والمبدعة والصديقة للتعلم والطفل وكل ذلك يعكس البيئة المحفزة للابتكار.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة: إن فعاليات الإمارات تبتكر 2023 أصبحت حدثاً وطنياً مهماً يحتفي بالمبتكرين ويسهم في تقديم نماذج فريدة من المشاريع المبتكرة التي تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعزز تنافسيتها في القطاعات الحيوية لخدمة الإنسان ونماء الوطن.

وأشار إلى أن فعاليات الإمارات تبتكر هذا العام، ستكون خطوة متجددة في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة، وتفعيل دورها منصة عالمية للابتكار، ودعم مكانتها ومؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية. وأكد محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن «شهر الإمارات للابتكار» يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح ركيزة للعمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.

وثمّن اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بنشر ثقافة المعرفة، وتشجيع الابتكار الذي يساعد على تنمية الفرد وتطوير العمل الحكومي، بما يعزز تطور المجتمع لتحقيق المراكز المتقدمة على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، أن «شهر الإمارات للابتكار» يمثل فرصة لمراجعة إنجازاتنا الابتكارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية واستشراف المستقبل لتقديم أفكار وتصميم حلول وبرامج تتناسب مع طبيعة التحديات المتوقعة ولتعزيز ثقافة الابتكار في شتى نواحي ومفاصل المجتمع.

وقال: إن استدامة اقتصادنا الوطني وارتقاءنا على سلم التنافسية العالمية وترسيخ مكانتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، يستوجب أن نكون عند مستوى الطموح، وأن نسخر إمكاناتنا وقدراتنا والتي لم تألُ قيادتنا الرشيدة في توفير مقومات نجاحها لنصنع الفارق، ونسهم في تحسين جودة الحياة ورخاء البشرية.

قصص الموهوبين

كما تشهد الفعاليات إطلاق شراكة بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومبادرة «فرجان دبي»؛ بهدف تسليط الضوء على المبتكرين والمواهب الإماراتية، وسرد قصص الموهوبين والمبتكرين في الدولة بين فرجان دبي. يذكر أن فعاليات «الإمارات تبتكر» شهدت في دورتها الماضية مشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع، تم من خلالها تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في كافة إمارات الدولة، وشملت عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات إلى جانب إطلاق الدورة الثانية من جائزة «الإمارات تبتكر» وتكريم الفائزين فيها ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي». ويبني «الإمارات تبتكر 2023» على النجاح الكبير الذي حققه «أسبوع الإمارات للابتكار» ثم شهر الإمارات للابتكار خلال دوراته السابقة، والمشاركات الواسعة التي شهدها العام الماضي، فيما تشكّل فعاليات «الإمارات تبتكر» جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفال بالإنجازات والحلول الجديدة، وتهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والمعرفة وبيئة حاضنة لتطوير وتنفيذ المشاريع الهادفة لتحسين حياة المجتمع.

3 فبراير آخر موعد لمشاركات الجائزة

أعلنت الإحاطة الإعلامية، «الإمارات تبتكر 2023»، أن آخر يوم لتسلم مشاريع جائزة الإمارات تبتكر 3 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق جائزة الإمارات تبتكر في فبراير 2021 للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة.

وأشارت إلى أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يدعو الجميع لترشيح مشاريعهم ومبادراتهم المبتكرة لجائزة الإمارات تبتكر 2023.

وقالت: سيتم تكريم الجهات والمؤسسات والأفراد نهاية شهر الابتكار، وذلك تجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات لدعم الأفكار المبتكرة، وتطبيقها في القطاع الحكومي لكي تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

49 فعالية في أبوظبي

استعرضت فاطمة الزعابي، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة أبوظبي، أبرز الأهداف والمحاور التي تركز عليها الفعاليات من خلال إشراك أفراد المجتمع في منظومة الابتكار الإماراتية، من خلال 50 فعالية رئيسية تشمل المهرجانات، والجلسات المعرفية والحوارية، والمختبرات والمعارض وورش العمل وغيرها، التي تشارك في تنظيمها 15 جهة حكومية وخاصة.

وقالت الزعابي: إن «15 جهة حكومية من إمارة أبوظبي سوف تنظم 49 مبادرة وفعالية على مدار شهر الابتكار، وفق جدول زمني تم إعداده بهذا الخصوص، وتتميز فعاليات الإمارة بالتنوع والتركيز على مجالات الاستدامة في مختلف القطاعات والمجالات».

وأشارت إلى أن الجهات المختلفة استعدت، خلال الفترة الماضية، بطرح موضوعات نوعية ومتوزعة على مدار الشهر لضمان تحقيق الانتشار على مدار شهر فبراير.

وتناولت شرينة لوتاه، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة دبي، عدداً من الفعاليات، من ضمنها تنظيم «حوارات الابتكار» التي تستهدف مشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، والتي تشمل فعاليات توعوية ومعرفية.

«الإمارات الصحية» تطلق مشاريع نوعية

أعلنت الدكتور كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فعاليات المؤسسة خلال شهر الابتكار، وتتضمن تنظيم ندوات في الابتكار بمعرض الصحة العربي الأسبوع المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأشارت إلى إطلاق المؤسسة لإستراتيجية الابتكار للأعوام 2023 - 2026، والتي تضم الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تتميز بالتعدد والشراكة مع الكثير من الجهات المعنية والمختصة، لافتة إلى أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملة لموظفي المؤسسة للتشجيع على العمل على أفكارهم الابتكارية وتطويرها إلى نماذج أولية وعرضها.

وذكرت أنه سيكون هناك فعالية تتعلق بالتعبير عن الصحة من خلال الفن، وهي فعالية مستحدثة ويتوقع أن تجذب إليها الكثيرين، حيث سيتم عمل معرض لأعمال فنية من خلال إعادة تدوير مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عرض رسوم تشكيلية، مشيرة إلى تنظيم المؤسسة منتدى ومعرضاً يشمل أحدث البحوث التي أُقيمت من قبل موظفي المؤسسة، ومنتدى ومعرضاً لأحدث التوجهات في الابتكار بالمجال الصحي، وعرض استراتيجية الابتكار الجديدة للمؤسسة ومنصة للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض ابتكاراتهم في الصحة.

وتطرقت البلوشي إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ستقيم حفل تكريم للشركاء والمبتكرين.

5 مشاريع ابتكارية لـ «تنمية المجتمع»

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق وتطوير 5 مشاريع ابتكارية خلال شهر الابتكار لعام 2023، وتضم إطلاق مراكز التصميم المجتمعي، الخاصة بمقترحات وآراء رواد الأعمال لتصميم منتجات ابتكارية بأنامل أصحاب الهمم، ومبادرة «يهمني ابتكر»، وهي عبارة عن معرض يضم الابتكارات.

وأفادت ممثلة الوزارة بالإحاطة الإعلامية لـ «الإمارات تبتكر 2023»، أنه سيتم تطوير معرض الأسر المنتجة خلال هذه المشاركة، بالإضافة إلى إطلاق منصة برنامج «إعداد»، ومدرسة الحياة، التي تهتم بالمهارات الحياتية والابتكار فيها.

40 مشروعاً بحثياً بالشارقة

ركزت خلود الياس، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة الشارقة، على الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والتي تبدأ من 20 فبراير، وتشمل استعراض 40 مشروعاً بحثياً و27 مشروعاً ابتكارياً، وتنظيم 27 ورشة عمل رئيسية و3 مسابقات عامة، وملتقى افتراضياً يستقطب أفراد المجتمع، إضافة إلى تنظيم مختبري ابتكار.

وذكرت شوق الشامسي، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة عجمان، أن الفعاليات ستركز على تنظيم معرض الابتكار الافتراضي، بحيث يمكن زيارته عبر الفضاء الرقمي والمشاركة فيه طوال أيام الشهر، كما ستشارك 13 جهة حكومية وخاصة في تنظيم 35 فعالية.

30 مشروعاً ابتكارياً بأم القيوين

سلط خالد الزارعي منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة أم القيوين، الضوء على الفعاليات التي تنظمها 15 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، والتي تشمل عرض 30 مشروعاً مبتكراً، وتنظيم 20 ورشة وجلسة عصف ذهني، ومعرضي ابتكار رئيسيين، إضافة إلى تنظيم معارض ابتكارية تستقطب القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

وأفاد أن 15 جهة على مستوى الإمارات تشارك في فعاليات شهر الابتكار، بالإضافة إلى تنظيم معرضين ابتكاريين، مؤكداً أن إمارة أم القيوين استعدت بشكل كبير جداً لفعاليات هذا العام، حتى تكون هناك إضافة نوعية في المشاركة.

57 فعالية في الفجيرة

استعرضت جميلة الصغيري، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في إمارة الفجيرة، المحاور الرئيسية التي تم تصميم الفعاليات بناء عليها، وتشمل 57 فعالية في كل من محاور الصناعة والاقتصاد والتجارة، والخدمات البيئية والبلدية، والأمن والسلامة، وصناعة المحتوى والإعلام الجديد، والتعليم المستمر.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تندرج تحت 5 محاور، يتعلق الأول بالصناعة والاقتصاد والتجارة، ويُقام ضمنه 10 فعاليات، أما عن محور الخدمات البيئية والخدمية، فستكون هناك 14 فعالية خاصة به، بينما محور الأمن والسلامة فينظم بحقه 16 فعالية.

وذكرت الصغيري أن 4 فعاليات ستنظمها الإمارة بخصوص صناعة المحتوى والإعلام الجديد، بالإضافة إلى 13 فعالية أخرى تتعلق بمحور التعليم المستمر.