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إلغاء الرحلة الصباحية إلى جزيرة دلما

إلغاء الرحلة الصباحية إلى جزيرة دلما
26 يناير 2023 01:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تسببت حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية بإلغاء الرحلة الصباحية من وإلى جزيرة دلما، مع تشغيل الرحلة المسائية، وتواصلت مجموعة موانئ أبوظبي  مع مستخدمي العبارة وسكان جزيرة دلما من خلال الرسائل النصية، موضحاً أنه بسبب تقلبات الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة مرتادي العبارة، فقد تم إلغاء رحلات العبارة المحددة في الساعة 15 صباحاً من وإلى جزيرة دلما لحين تحسن الأحوال الجوية.
في الوقت ذاته شهدت عدد من مناطق الظفرة هطول أمطار متفاوته بين الخفيفة والمتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وطالبت بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر «الواتساب» 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

جزيرة دلما
الإمارات
تقلبات الأحوال الجوية
التقلبات الجوية
الأحوال الجوية
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