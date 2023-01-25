شما المزروعي: منجزات استثنائية في الدمج المدرسي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي معرضاً لعرض منجزات 99 مدرسة من المدارس المسجلة في برنامج مدارس الأبطال الموحدة والتي حصلت لقب «مدرسة أبطال موحدة»، وهو اللقب الذي يمنح للمدارس التي حققت جميع المعايير المطلوبة في ثلاثة محاور رئيسة، وهي الرياضات الموحدة والقيادة الشبابية الدامجة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، والتي تركز بشكل رئيس على تمكين الطلاب من جميع القدرات للاندماج في المجتمع المدرسي، والتركيز على مواهبهم الرياضية والقيادية.

واطلعت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال زيارتها لحرم جامعة نيويورك أبوظبي أمس، على مشاريع طلبة مدارس الأبطال الموحدة على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي للدمج في التعليم التابع للأولمبياد الخاص الدولي وجامعة نيويورك.

وحضر ممثلون عن المدارس المكرمة من طلاب ومعلمين في المعرض الذي عقد في جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، حيث قاموا باستعراض الأنشطة الدامجة التي سعت من خلالها مدارسهم إلى دعم وتمكين الطلاب من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية والطلاب من ذوي القدرات المختلفة.

تعزيز التجربة

وبهذه المناسبة، صرحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحن سعداء اليوم للاطلاع على منجزات 99 مدرسة من جميع إمارات الدولة ومنجزاتهم الاستثنائية في مجال الدمج المدرسي. ومنذ انطلاقة البرنامج خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، عملت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجميع المؤسسات المحلية المعنية بقطاع التعليم الخاص في الدولة، على تعزيز التجربة المدرسية للطلاب من أصحاب الهمم والطلاب من ذوي القدرات المختلفة مع أقرانهم الطلاب الآخرين، لتعزيز ثقافة التنوع والقبول بالاختلاف التي لطالما كنت سمةً تميز المجتمع الإماراتي».

برنامج

يشار إلى أن برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» الذي تم إطلاقه على هامش الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 من أهم البرامج التي تقع تحت مظلة الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات ومعظم دول العالم لما له من تأثير مباشر في تطوير المنظومة التعليمية لتجعلها أكثر تقبلاً ودمجاً لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال 3 محاور رئيسة والتي تتضمن: أولاً: الرياضات الموحدة التي تجمع الطلاب من أصحاب الهمم مع الطلاب من غير الإعاقات في أنشطة وفرق رياضية موحدة ليمارسوا مختلف الأنشطة الرياضية معاً ومن غير التركيز على الاختلافات الذهنية بينهم، والمحور الثاني يتناول الأنشطة القيادية والشبابية الدامجة في المدرسة والتي تعطي الفرصة للطلاب من أصحاب الهمم مشاركة الطلاب الآخرين في الأدوار القيادية المدرسية من خلال مجالس الطلبة والنادي الرياضي المدرسي، ثالثاً وهو المحور الأخير والذي يعتبر الأهم بين المحاور الثلاثة، وهو القائم على الدمج المدرسي الشامل من خلال إشراك جميع العاملين في المدرسة في البرامج الدامجة الرياضية وغير الرياضية مثل الأنشطة الفنية الموحدة.