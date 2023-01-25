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الإمارات

سارة الأميري: الكوادر التربوية أساس تحقيق النهضة التعليمية

متحدثون خلال الملتقى (من المصدر)
26 يناير 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الكوادر التربوية تعتبر المحرك الأساسي لتحقيق النهضة التعليمية في قطاع التعليم في الدولة، وهي شريك مهم لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في هذا القطاع المهم.
وبينت معاليها أن دولة الإمارات أولت منذ قيام الاتحاد اهتمامها بتطوير قطاع التعليم بهدف ضمان الارتقاء بالمجتمع وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المؤشرات العالمية، وأكدت معاليها أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في تنافسية القطاع وعملت على الاستثمار في المعلمين وتمكينهم للانطلاق إلى أوسع آفاق الابتكار والريادة في الشأن التعليمي.
وقالت معاليها: «نحرص على ترسيخ شراكة فعلية مع كافة الكوادر التربوية والمهتمين بالشأن التربوي، وهو ما ترجمته العديد من المبادرات التربوية الهادفة إلى تحفيز كافة عناصر الميدان التربوي، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم بما يضمن تحقيق مستهدفات دولتنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة في مجال التعليم».
جاء ذلك في كلمة لمعاليها بمناسبة تنظيم كلية الإمارات للتطوير التربوي ملتقى «التعليم أولاً»، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم تحت شعار «قوة التربويين» وبمشاركة سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس أمناء الكلية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بمنظومة التعليم، كما شمل الحضور تربويين ومعلمين وأساتذة وطلبة.

سارة الأميري
الإمارات
كلية الإمارات للتطوير التربوي
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