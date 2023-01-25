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الإمارات

«حماية» تنظم معرضاً لتوعية الطلبة بالتخصصات الجامعية

طلاب خلال المعرض (من المصدر)
26 يناير 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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نظمت مدارس حماية للبنات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، معرضاً شاركت فيه 19 جامعة من مختلف إمارات الدولة، وذلك لتعريف الطلبة على أهم التخصصات الدراسية، ومتطلبات القبول والتسجيل والرسوم، والمنح الدراسية المُقدمة إليهم بعد انتهاء المرحلة المدرسية.
وافتتح المُقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، فعاليات المعرض بحضور الأستاذة صفية المنصوري، مديرة مدارس حماية للبنات، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وأسماء الحمادي، المرشد الأكاديمي في مدارس حماية، والهيئات الإدارية والتدريسية. وأكد المُقدم عبد الله سالم السويدي أن المعرض يأتي في إطار الحرص الدائم على إتاحة الفرصة للطلبة من أجل الاطلاع على التخصصات العلمية المُستقبلية والجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها بعد إنهاء المرحلة المدرسية، مشيراً إلى أن المعرض يأتي في إطار الحرص الدائم من مدارس حماية لرفع مستوى الوعي التعليمي للطلبة.

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