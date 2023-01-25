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خلال زيارة وفد «تريندز» لـ«الموارد البشرية والتوطين».. التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الشباب البحثية

خليل خوري لدى استقباله محمد العلي والحضور (من المصدر)
26 يناير 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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«تريندز» ووكالة أنباء الإمارات يستعرضان أوجه التعاون

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين سبل التعاون البحثي، بما يمكن الشباب ويعزز قدراتهم ويؤهلهم لخدمة المجتمع، ويحقق تنمية مستدامة تواكب العصر وتشارك في صنع المستقبل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام وفد من مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز لمقر الوزارة في أبوظبي، وقد رحب خليل إبراهيم خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بوفد تريندز وأطلعه على طبيعة عمل الوزارة وجهودها لتمكين الشباب والموظفين. من جانبه، أطلع الدكتور محمد عبد الله العلي خليل خوري على جهود مركز تريندز البحثية واهتمامه بالشباب وخاصة الباحثين وتأهيلهم، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤيتها لأبناء الوطن القادرين على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، بل والمشاركة في صنعه. وأوضح الدكتور محمد العلي أن مركز تريندز برؤيته البحثية العالمية يسعى لتعزيز قدرات الشباب والأخذ بأيديهم نحو مستقبل مشرق يكونون قادرين فيه على المشاركة في خدمة المجتمع ومواكبة كل جديد في البحث العلمي الذي يشكل جوهرة المعرفة وطريقها. وقال: إن «تريندز» كمؤسسة بحثية مستقلة تفخر بأن نسبة عالية جداً من موظفيها من الباحثين المواطنين الذين يعملون برؤية عالمية ويتطلعون إلى خدمة المجتمع ونشر المعرفة المدعومة بالبحث العلمي عبر شراكات دولية مع أكبر مراكز البحث الدولية. 

مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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