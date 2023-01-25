تعزيز التعاون بين صقاري الإمارات واليابان

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع كل من معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، وهيروشي فوجي مدير مؤسسة «إينبيكس-جودكو» نائب الرئيس الأول لمشاريع «إينبيكس» في أبوظبي، مساء أمس الأول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ودعم برامج الصداقة والتبادل الطلابي والتعاون الثقافي القائم بين الصقّارين الإماراتيين واليابانيين، وذلك بحضور تاكايوكي يودا الرئيس التنفيذي لشركة «إينبيكس» اليابانية الرائدة في مشاريع تطوير وإنتاج النفط والغاز، وتوشياكي كيتامورا رئيس مجلس إدارة الشركة. ووفقاً للمذكرة، وبمُساهمة وتعاون مُشترك بين الجانبين الإماراتي والياباني سوف تتم المُشاركة في أنشطة وفعاليات الصقارة، والتعريف بأهداف صون التراث الثقافي الإنساني والحفاظ على التقاليد الأصيلة.