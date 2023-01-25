«بيرق الإمارات» يلهب أسعار الإبل في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت نتائج منافسات أشواط «اللقايا محليات» و«مجاهيم» و«المهجنات الأصايل» و«الوضح» المقامة من مزاينة الظفرة للإبل، قوة وندية بين أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، والتي تمكنت فيها الإبل الإماراتية من حصد أغلب المراكز الأولى في مختلف الأشواط، وسط منافسات قطرية وسعودية قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائج «شوط لقايا» أصحاب السمو الشيوخ محليات والتي أسفرت عن فوز «بنت الريح» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثاني «ضجه» للشيخ محمد بن سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الثالث «مواري» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الرابع «طوع» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس «صوغة» للشيخ جاسم فيصل عبد الرحمن جاسم آل ثاني.

وفي شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من القبائل عام - الوضح، فازت «وهج» لمبارك محمد مهلهل المري بالمركز الأول، وجاءت «المملكة» لعبد الله حضرم القحطاني، وفي المركز الثالث «غياثي» لمحسن سيف حفيظ المزروعي، وفي المركز الرابع «لهاقة» لشايع مسفر الدوسري.

منافسات قوية

وأسفرت منافسات شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء مجاهيم عن فوز «الباهية» لهادف بن خميس الفندي المرزوعي، وفي المركز الثاني «جحادة» بخيت بن عبدالله المنهالي، وفي المركز الثالث «قدوم بن نجم» لنايف عبدالله سالم، وفي المركز الرابع جاءت «مخوفة» لسالم صالح المنهالي.

وأسفرت نتائج شوط «لقايا شرايا» لأبناء القبائل مجاهيم عن فوز «القعودة» لمحمد صالح بن مجرن العامري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «هيافة بن منيف» ليوسف سالم المحرمي، وفي المركز الثالث «مياسم» لطايع بن صفيان المنهالي، وفي المركز الرابع «طلابه» لسالم عوض الراشدي.

وأسفرت نتائج شوط لقايا رئيس شرايا لأبناء القبائل مجاهيم عن فوز «المملكة» لمحمد بن صالح بن مجرن العامري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «الحرصه» لمحمد بن صالح بن مجرن العامري، وفي المركز الثالث «الوافية» لبخيت خالد المنهالي، وفي المركز الرابع «هقوة» لمحمد صالح المنهالي، وفي المركز الخامس «فخر» لسالم بن عوض الراشدي، وفي المركز السادس «مخوفه» لفرج بن هادي المري.

مبيعات قوية

شهدت أسواق الإبل في مهرجان الظفرة حركة مبيعات قوية خلال الأيام الأولى من بدء منافسات مزاينة الظفرة، وذلك استعداداً لشوط «بيرق الإمارات» صاحب الجائزة الأضخم من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم.

وبدء أشهر ملاك الإبل في تدعيم قطعان إبلهم المشاركة في المهرجان بمزايين الإبل أملاً في الوصول إلى منصة التتويج والتربع على قمة مجاهيم ومحليات الإبل في منطقة الخليج والوطن العربي.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم الصفقات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، إلا أن ملاك الإبل كشفوا عن بعض الصفقات التي تجاوزت قيمتها ملايين الدراهم، منها صفقة لشراء 17 ناقة بقيمة 47 مليون درهم بخلاف عددٍ من الصفقات الأخرى التي رفض أصحابها الإعلان عن قيمتها.

وأعلنت لجنة التحكيم، أن مسابقة شوط بيرق الإمارات سيتم احتساب الفائز فيها عن طريق النقاط، حيث يتم احتساب النقاط في «أشواط الشرايا الرموز 50%، أشواط التلاد 30 ‎%‎، شوط الظفرة «الجمل 20» له 20 ‎%‎»، وفي حال التعادل بعدد النقاط تحسم النتيجة للمشارك الحاصل على أكبر عدد من المراكز الأولى وفي حال استمر التعادل تحسم النتيجة لصالح الحاصل على أكبر عدد من النقاط في المركز الثاني.

شروط المشاركة

تتمثل شروط المشاركة في «بيرق الإمارات»، فيما يلي: يحق للمالك المسجل في بيرق الإمارات المشاركة بمطيتين في كل شوط من أشواط الرموز والتلاد، يحق لملاك الإبل التلاد المشاركة في أشواط الرموز، يجب على الملاك الراغبين بالمشاركة في أشواط الرموز والمنافسة على بيرق الإمارات الحضور شخصياً أو وكيلهم لتسجيل المشاركة وملء الاستمارة في مركز التسجيل، تحجب الجائزة في حال عدم وجود 3 منافسين فعالين في فئة المحليات والمجاهيم، في حال تمت عملية بيع مطية خلال أشواط الشرايا رموز وقبل انتهاء الشوط وإعلان النتيجة تذهب النقاط للمالك الجديد، وفي حال البيع بعد إعلان النتيجة تحسب النقاط لصالح المالك السابق، يحق للمالك الذي سجل في بيرق الإمارات استبدال المطية المشاركة بأشواط الرموز الرئيسة في حال خروج المطية بسبب اللجنة الطبية بسبب العبث أو السمل ويكون الشراء من الحلال الذي بالشوط فقط، بعد دفع الرسوم المترتبة، وفي حال اشتباه اللجنة بالمطية يتم وقف احتساب نقاطها لحين إثبات صحة التشبيه وفي حال تم تثبيتها تضاف النقاط بشرط أن يكون التثبيت قبل انتهاء المهرجان.

مشاركة أوروبية في شوط «اللقايا شرايا» لأبناء القبائل

شهدت منافسات شوط «اللقايا شرايا» لأبناء القبائل أول مشاركة دولية من سويسرا عندما شاركت هيلين شوسان في منافسات مزاينة الظفرة، وأكدت أنها سعيدة بوجودها في مهرجان الظفرة، وأن التواجد في المهرجان يمثل تجربة فريدة من نوعها لديها، وأنها سمعت عن المهرجان ومزاينة الإبل من صديقها، لذا حرصت على الحضور والمشاركة، ووجدت أن الأمر مذهل بالفعل، خاصة وأن أوروبا لا تنتشر بها مثل تلك المهرجانات.

وأشارت هيلين إلى أنها تعمل طبيبة بيطرية، وهو ما يجعل نطاق عملها منصباً على الحيوانات ومعظم عملها يتعلق بالمواشي والأبقار، بينما الإبل لا توجد في سويسرا الكثير منها، ورغم ذلك فإن للإبل مكانه خاصة لديها وتحبها كثيراً.

وتوجهت هيلين بالشكر إلى اللجنة المنظمة والقائمين على مهرجان الظفرة على حسن الاستقبال والترحاب والضيافة وكافة التسهيلات التي تقدمها للمشاركين الراغبين في خوض المنافسات المختلفة في المهرجان.

كما أشارت إلى أن جميع من تقابلت معهم كانوا ودودين وسعداء بوجودها، وهو ما جعلها تشعر بسعادة بالغة لوجودها في منطقة الظفرة وموقع مهرجان الظفرة.