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4 أنواع في مزاينة التمور بـ«مهرجان الظفرة»

دعم مستمر للمزارعين لضمان استدامة إنتاج التمور (من المصدر)
26 يناير 2023 01:00

الظفرة (وام) 

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يحتضن مهرجان الظفرة مسابقة مزاينة التمور وتغليفها، ضمن المسابقات التراثية للدورة السادسة عشرة للمهرجان التي تُقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهمية التمور كمنتج استراتيجي، وتقديم الدعم المستمر لجهود مزارعي المنطقة والدولة عموماً لضمان استدامة إنتاج التمور والتوسع في زراعة الأصناف المميزة. 
وتعد التمور جزءاً أساسياً من الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل هذا الإرث علامة فارقة في تاريخ منطقة الظفرة التي تذخر بأجود أنوع النخيل. وحددت اللجنة المنظمة أربعة أنواع من التمور للمزاينة، وهي «الفرض، الدباس، الخلاص، الشيشي»، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.
وشهدت مسابقة مزاينة تمور الدباس التي أُقيمت يوم 22 و23 يناير مشاركة نحو 25 مزرعة، فيما شهدت مسابقة مزاينة تمور الخلاص يومي 24 و25 يناير الجاري مشاركة نحو 40 مزرعة. ويبدأ اليوم  26 يناير الجاري تسلم مشاركات أصحاب المزارع لمسابقة مزاينة تمور الشيشي، ويكون التحكيم وإعلان النتائج في اليوم التالي، ويوم 28 يناير مسابقة مزاينة تمور الفرض، ويوم 30 يناير مسابقة تغليف التمور. وتكمن شروط المسابقة في أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، وأن تكون التمور من إنتاج موسم 2022، ولا يقبل الرطب في المسابقة، ويجب أن يكون الإنتاج من المزرعة التي تعود ملكيتها للمشارك، وإحضار الأوراق الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، وألا تقل الكمية التي ستتم المشاركة بها عن خمسة كيلوجرامات، ويحق للفرد المشاركة في مسابقة واحدة، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.

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