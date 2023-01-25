مدير الجمعية لـ«الاتحاد»: 8 آلاف مستفيد من برامج «الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد خلف سالم عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الجمعية تسعى إلى طرح البرامج المتنوعة، المجتمعية والتعليمية والثقافية والمبادرات والفعاليات التي تستهدف الشرائح والفئات كافة لتنمية المجتمع تنمية مستدامة.

وذكر أن الجمعية نظمت خلال العام الماضي 147 فعالية متنوعة، حضورية وافتراضية، منها المحاضرات والورش التدريبية ودورات مهنية ورحلات ترفيهية وبرامج ثقافية ووطنية، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من البرامج خلال تلك الفترة بلغ 8258 مستفيداً من الفئات كافة من النساء والرجال الأطفال وطلبة المؤسسات التعليمية والموظفين في مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات.

وقال خلف سالم عنبر لـ«الاتحاد»: الساعات التدريبية التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي عبر مختلف الدورات التعليمية بلغت 696 ساعة تدريبية، لافتاً إلى أنها اعتمدت مؤخراً عقد وتنظيم مايقارب 150 فعالية سيتم طرحها وفقاً للجدول الزمني المحدد خلال العام الجاري، وقامت مؤخراً بعقد العديد من الاجتماعات الدورية لمناقشة وطرح مقترحات واعتماد البرامج الخاصة بجدول الأعمال التي ستطرح والتي تشمل مختلف الجوانب والمجالات منها التربوية والتعليمية والثقافية والجوائز والمسابقات والمهرجات وغيرها.

وذكر أن العام الماضي شهد تميز الجمعية في محطات متنوعة عبر تنظيم الفعاليات المختلفة، منها المسابقات والجوائز في مختلف الصعد، وتنظيم المجالس المجتمعية التي تطرح جوانب وظواهر تعنى بالمجتمع، والتي استضافت خلالها المختصين أصحاب الخبرة لطرح القضايا ومناقشة الأسباب والحلول بمشاركة أفراد المجتمع.

وأكد أن الجمعية تسعى لتفعيل دورها في خدمة المجتمع الرياضي عبر بيان أهمية ممارسة الرياضات المختلفة، لذا نظمت عدداً من البطولات المختلفة، منها بطولة «الفرجان» لطلاب المؤسسات التعليمية لكرة القدم، لتشجيع هذه الفئة على ممارسة الرياضة لما لها من صحةعلى الجسم والحفاظ على اللياقة البدنية واستغلال الوقت، بالإضافة إلى بطولة لقدامى اللاعبين والخاصة بالفئات العمرية الكبيرة، وسباق الدراجات الهوائية على مرتفعات جبل جيس برأس الخيمة، مشيراً إلى أن للمرأة نصيباً من البرامج المقدمة عن طريق الجمعية في القيادة والفنون والبرامج الأسرية.

ولفت إلى إطلاق الجمعية «فريق وطن للتطوع المجتمعي» لتقديم مهام وخدمات التطوع في مختلف المجالات، فضلاً عن الفعاليات التي تأتي لدعم توجهات الدولة في مختلف القطاعات، منها المتعلقة بدعم الحدث العالمي استضافة «إكسبو دبي» و«الفضاء»، حيث نظمت عدداً من الفعاليات في هذا الجانب، منها «المعمل الفضائي» الذي يحوي ورشاً تفاعلية للأطفال لاستكشاف كوكب الفضاء والتعرف على المساهمات العلمية و«الحقيبة الفضائية» وتنظيم ورش تسلط الضوء على «الفضاء» التي تتحدث عن الإبداعات والابتكارات في مجال الفضاء الخارجي، وبالتزامن مع «الأسبوع العالمي للفضاء»، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع، فضلاً عن تنظيم الملتقيات، منها ملتقى «مدن المستقبل»، ضمن فعاليات الأجندة المجتمعية التي تقدمها الجمعية بهدف تسليط الضوء على الاستعداد للانتقال إلى مدن المستقبل.

صيفية وشتوية

ذكرخلف سالم عنبر، أن الجمعية تطلق المعسكرات الصيفية والشتوية والأخرى التي تهدف إلى استثمار طاقات الطلبة المشاركين، واكتشاف المتميزين منهم، إلى جانب تمكينهم من العمل بروح الفريق، وضمان الحصول على عطلة دراسة ممتعة ومفيدة، من خلال تقديم العديد من الفعاليات وورش العمل التي يتم عقدها وشغل أوقات فراغ الطلاب في الاجازات الدراسية ودعم برامج المواطنة الإيجابية وغيرها التي تأتي ضمن الأجندة الاستراتيجية لخدمة المجتمع، وتبعاً للأهداف السامية التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع.وأضاف خلف سالم عنبر: «إن الجمعية حريصة على تفعيل الشراكات ومذكرات التفاهم مع مختلف المؤسسات مثل محاكم رأس الخيمة، عبر تنفيذ مبادرة (سعادتنا برؤيتنا)، التي أطلقتها أخيراً بالتعاون مع الجمعية، المعنية برؤية الأطفال المحضونين، في مقار وفروع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تحت إشراف مركز الدعم الاجتماعي التابع لشرطة رأس الخيمة، والتعاون مع رأس الخيمة للإحصاء في مبادرة (في التعداد السكاني سرّية) بتوفير مرافق الجمعية التدريبية طول فترة التعداد، والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي في استضافة الحلقات النقاشية مع أفراد المجتمع».