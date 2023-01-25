«تنمية المجتمع بأبوظبي» تشارك في إعداد الدليل الإرشادي للعمالة المساعدة

أبوظبي (الاتحاد)

أسهمت «دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي» في وضع الدليل الإرشادي للعمالة المساعدة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتولت الدائرة إعداد الفصل الذي يناقش جودة الحياة النفسية ضمن الدليل، والذي يوضح مفهوم جودة الحياة النفسية والعوامل المؤثرة في جودة الحياة، إلى جانب مختلف المعلومات التي تعزز جودة حياة العمالة المساعدة. وركّز الدليل على حقوق وامتيازات وواجبات العامل المساعد وأهمية تبني الممارسات التي تعزز من جودة الحياة النفسية لأفراد المجتمع كافة، بما فيهم العمالة المساعدة وذلك لما له من أثر مباشر على الصحة النفسية والجسدية. وأشارت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، إلى أن الدائرة تواصل تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين من أجل تعزيز منظومة القطاع الاجتماعي، وتنفيذ مبادرات وخدمات تتناسب مع متطلبات المجتمع وأفراده، بما يتيح التعامل بالشكل الأمثل مع الضغوط النفسية.

ولفتت إلى أن الدائرة تطلق بشكل مستمر المبادرات التي تدعم الصحة النفسية في إطار دورها الأساسي المتمثل في توفير الرعاية والخدمات الجيدة والفعالة للجميع لضمان تحقيق الرفاه الاجتماعي لسكان إمارة أبوظبي كافة. ونوهت الهياس إلى سعي دائرة تنمية المجتمع بشكل دائم إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وذلك من خلال تبني خطط استراتيجية طويلة الأجل، وتغيير إيجابي هادف للقضاء على المعوقات كافة. من جهته، ثمن عبدالله النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة، جهود دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وحرصها على المساهمة بنجاح الدليل الإرشادي، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المعنية للارتقاء ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتطوير جودة الحياة لفئة مهمة في المجتمع، وهي فئة العمالة المساعدة.

وأضاف «تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو القطاع الخاص، بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة، وذلك إيماناً منها بتكامل الأدوار، وفقاً للمسؤوليات المناط تنفيذها بالشركاء كافة وصولاً إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وتلبية تطلعات المواطنين وأصحاب الأعمال والعمالة في دولة الإمارات». وتطرق الدليل الإرشادي للعمالة المساعدة إلى العديد من الجوانب التي تهم هذه الشريحة مثل أعباء العمل والتكيف مع الثقافة والبيئة الجديدة، وتمضية وقت كافٍ مع الأصدقاء.

مواضيع مهمة

سلط الدليل الضوء على بعض المواضيع المهمة للعمالة المساعدة مثل الإدارة المالية وأوقات العمل وأهمية النوم لتعزيز الصحة النفسية والبدنية، مع توضيح العديد من الإرشادات المناسبة لهذه الجوانب كافة، بالإضافة إلى توفيره طرقاً تساعد على تحسين جودة الحياة والتحكم في الضغوط الحياتية من خلال أساليب تحسين وتعزيز جودة الحياة والتحكم في الضغوط الحياتية عبر الرعاية الذاتية، بما في ذلك تناول الوجبات الصحية وممارسة الأنشطة البدنية وقت الفراغ والنوم الصحي وتخصيص وقت للراحة والتنفس بعمق والاستعانة بالجانب الروحي والمشاركة في أنشطة مختلفة مع أفراد الأسرة، وغيرها من الأمور التي تساعد على تحسين جودة الحياة، وجعلها أكثر سهولة وسلاسة. يذكر أن قانون العمالة المساعدة يحرص على سلامة العامل المساعد، وتعزيز شعوره بالأمان طوال فترة وجوده على أرض الدولة، وذلك عن طريق ضمان مختلف حقوقه.