%98 نسبة سعادة متعاملي «سبيد عجمان»

عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن نتائج مؤشر السعادة لعام 2022 لمتعاملين مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات والتي بلغت 98.06% بزيادة عن العام الماضي بنسبة 4.67%حيث بلغ مؤشر السعادة 93.68% لعام 2021، وذلك من أجل تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن أعلى معايير الخدمات الحكومية. وأوضح أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أن مركز «سبيد» يسعى إلى تقديم خدمات الفحص الفني للمركبات وفقاً لمعايير الفحص المعتمدة في الدولة.

وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير خدمات المركز بشكل مستمر من خلال تقييمات العملاء عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لاقتراحاتهم ولملاحظاتهم والعمل عليها وذلك لتقديم خدمات تنافسية ذات كفاءة عالية لتحقيق رؤية عجمان.

وقال عمار حسن الشاعر مدير مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات: إن الهيئة تسعى لتطوير تجربة المتعامل بطريقة متميزة من خلال تحليل نتائج استبيان مؤشر السعادة بشكل دوري مما يسهم في إيجاد خدمات ذكية و متطورة تفوق توقعات المتعاملين.