متطوعون يشاركون في تنظيف شاطئ الطويلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشاركة أكثر من 45 متطوعاً من الشركة في حملة التنظيف السنوية للشاطئ المجاور لموقعها في الطويلة قبل موسم تعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض. وأزال المتطوعون نحو 1.200 كيلوغرام من النفايات التي جرفتها أمواج البحر نحو الشاطئ. ومنذ عام 2011، وضعت أكثر من 100 سلحفاة من سلاحف منقار الصقر بيضها على الشاطئ التابع لموقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة، ما أدى إلى تفقيس نحو 7.000 سلحفاة صغيرة منذ تلك الفترة. ويراقب فريق الاستدامة في الشركة الشاطئ طوال موسم التعشيش للحفاظ على سلامة السلاحف وبيوضها.